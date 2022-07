La questione che riguarda il ritardo di pagamenti di DigitalBits è diventata un vero e proprio caso. A parlarne, per chiarire ulteriormente gli scenari, è l'esperto di finanza calcistica Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore, che evidenzia un'altra criticità: "Un altro effetto collaterale negativo dello stallo nei pagamenti è che l'Inter non può sottoscrivere altri remunerativi accordi, come quelli con Sorare (card) e Onefootball (Nft) firmati dagli altri club attraverso la Lega o direttamente". Discorso che vale anche per la Roma, altro club con il quale DigitalBits ha stretto una partnership.