Raoul Bellanova è il protagonista dell'intervista nel Matchday Programme di quest'oggi. "Nella mia carriera i miei genitori sono sempre stati essenziali, ci sono stati sempre, soprattutto nei momenti difficili. Anche i miei amici mi hanno aiutato tanto e mi sono stati vicino quando ero in Francia. Le mie caratteristiche? La velocità e le doti atletiche sono sempre state fondamentali per me in campo, ma ancora di più l'umiltà e la costanza, il voler sempre lavorare per migliorarsi".

Nell'intervista Bellanova racconta di essere nato a Rho e di aver mosso i primi passi a Parabiago, giocando nella scuola calcio, molto prima di "un'esperienza importantissima" a Cagliari, nel suo primo anno in Serie A. "E poi c'è l'Inter, la mia squadra del cuore da quando sono piccolo. Giocare per il tuo club credo sia il sogno di ogni bambino e in questo momento lo sto realizzando".

L'idolo è un altro esterno come lui. "Non poteva che essere Maicon, terzino destro, dell'Inter. Essendo tifoso interista per me era unico, i suoi gol, quello sotto l'incrocio contro il Milan e da fuori area contro la Juventus li conosco a memoria. Il mio gol speciale? Quello che ho segnato contro il Torino l'anno scorso il primo in Serie A. Avevo sbagliato un gol simile due settimane prima, invece quella volta la palla è entrata ed è stato un momento emozionante". Sempre contro i granata il momento più emozionante in nerazzurro. "Stavamo passando un momento difficile, poi abbiamo fatto gol al 90' e siamo andati sotto la Curva tutti insieme ad esultare con i tifosi".