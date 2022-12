"È stata una buona prova da parte di tutti, a prescindere che sono amichevoli dobbiamo sempre dare il 100% per riprenderci al meglio in vista di questa stagione dove ci aspetta una partita che può decidere un campionato". È il concetto espresso da Raoul Bellanova, intercettato anche Sport Mediaset dopo la prima uscita in amichevole dell'Inter in quel di Malta.