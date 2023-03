Il 3-0 rifilato alla Svezia ha visto come assoluto protagonista Romelu Lukaku, autore di una tripletta: "Ci sono molte cose che mi sono piaciute: prima di tutto c'era un buon spirito, questo è davvero importante - sottolinea il ct dei Diavoli Rossi -. Volevamo ottenere quella vittoria insieme. Questa è stata la vittoria di tutta la squadra. Non voglio citare nessuno in particolare. Sono felice che De Bruyne abbia vinto la sua prima partita da capitano. Sono contento che la difesa si sia comportata bene, con un Theate che ha giocato come terzino sinistro per la prima volta in quella posizione. E ovviamente Lukaku. Ha segnato tre volte nella mia prima partita. È incredibile".