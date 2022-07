Il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku, ormai somatizzato, torna ad essere argomento di discussione anche in Belgio, dove a parlarne è ancora una volta il ct della Nazionale, Roberto Martinez. "A volte le cose in un club non vanno per qualche motivo. Era ora di trovare una soluzione per Romelu. Ha lasciato l'Inter con aspettative alte all'indomani del titolo, penso che il suo ritorno sia un grande test. Ha bisogno di questo".