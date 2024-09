Evaristo Beccalossi crede nelle possibilità di Davide Frattesi di diventare un giocatore importante per l'Inter. "Sarà un titolare per i prossimi dieci anni. Ha fatto panchina sinora, ma dove è il problema? Frattesi è il futuro dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire bene tutta la rosa, anche perché gli anni passano per tutti, pure per i giocatori. Prima si diceva non avesse ricambi, ora sembra che i ricambi debbano giocare per forza e sempre. Calma, ragazzi".

"Barella ko? Lui resta sempre un giocatore di grande importanza per l’Inter, dispiace ovviamente per il suo infortunio, ma è stata costruita una rosa all’altezza della situazione - dice ancora Beccalossi - Frattesi? Un giocatore con delle qualità incredibili. Io l’avevo visto già al Sassuolo e anche nelle giovanili dell’Italia. Lui è un centrocampista molto forte negli inserimenti, se poi qualche genio si mette in testa che deve pure marcare e fare tutt’altro, mi dà fastidio. Una cosa è migliorare e lui, come tutti noi, può migliorare. Ma la sua migliore caratteristica è che quando va dentro è devastante. Si deve sfruttare questa sua peculiarità, non criticarlo per altro. Nell’Inter, pur non partendo titolare, si era già guadagnato uno spazio importante. Quando entrava, faceva sempre gol, sempre. E come dice lei non dobbiamo dimenticare le marcature realizzate con Spalletti. I nerazzurri hanno una rosa vasta, avere Frattesi è una fortuna. Ora chiaramente con l’infortunio di Barella avrà più spazio".

"Ormai - prosegue - non ragioni più solo sugli undici di partenza e sulla formazione titolare. Ma pensi anche ai quattro o cinque che potrebbero entrare ed essere utili alla causa durante il match. Tra l’altro molti di questi dell’Inter, che non incominciano le partite, sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. Zielinski? Parliamo di un grande acquisto, uno che è arrivato quest’estate e che è un altro giocatore vero, uno forte".