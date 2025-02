Peter Gaydarov, allenatore della squadra Under 19 del Bayern Monaco, accoglie con entusiasmo la sfida che aspetta i suoi ragazzi contro l'Inter Primavera, nell'incrocio che mette in palio i quarti di finale di Youth League: "E' una della squadre più forti della competizione, accettiamo la sfida - il commento a caldo ai canali ufficiali del club bavarese dopo il sorteggio -. Daremo il massimo e siamo felici di poter giocare questa partita importante in casa. Ci prepareremo meticolosamente e scenderemo in campo con il massimo impegno".