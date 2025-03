Domani, a partire dalle 10, gli abbonati interisti della stagione 2024/2025 avranno l'opportunità di acquistare, in disponibilità limitata, i biglietti per assistere alla gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League che vedrà i campioni d'Italia sfidare il Bayern Monaco all'Allianz Baviera il prossimo 8 aprile.

I tagliandi in vendita, fa sapere il club nerazzurro, riguardano esclusivamente il settore ospiti dello stadio, al costo di 50 euro. Sarà possibile acquistare un massimo di un biglietto a testa, non cedibile in quanto nominativo, che sarà consegnato direttamente a Monaco di Baviera il giorno della partita. Per l'acquisto dei biglietti sarà necessario visitare la pagina trasferte.inter.it

