Arrivano altre parole lusinghiere dalla parte boquense di Buenos Aires per Arturo Vidal, giocatore che deve decidere ancora quale sarà la prossima tappa della sua carriera dopo l'addio ormai certo all'Inter. Dopo le dichiarazioni del vice presidente xeneize, Juan Roman Riquelme, che aveva definito il cileno un calciatore nato per giocare alla Bombonera, in queste ore sono arrivate anche quelle del tecnico Sebastian Battaglia: "Non sto parlando con lui, ma giocatori del livello di Vidal fanno solo del bene al calcio argentino. Ha molta esperienza, sappiamo che può dare molto alla squadra. Ci farebbe fare un salto di qualità. Vedremo se la cosa progredisce e se, nel caso, arriverà il momento di parlargli. Oggi non c'è stata occasione, non so come sia la sua situazione", le sue parole a ESPN Argentina.