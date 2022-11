Batistuta: "Lautaro Martinez mi piace. Gioca all'Inter da quattro anni, si è fatto un nome"

>Gabriel Batistuta, raggiunto dal quotidiano argentino Olé, è contento del pacchetto di attaccanti dell'Argentina per questi Mondiali: "Li vedo bene, non ci sono le grandi firme come lo eravamo noi, giocano in maniera diversa. Amo Julián Álvarez, mi piace molto Lautaro Martínez. Non siamo così male. Julián è andato di recente in Europa, gli è toccata una squadra in cui non è facile trovare un posto eppure l'ha trovato, lo tengono in considerazione. E Martínez è all'Inter da quattro anni, si è fatto un nome, ha il suo spazio in campo. Sono attaccanti affermati”.

