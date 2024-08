Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parla così in conferenza stampa dopo il 2-2 di oggi a Marassi contro il Genoa: "C’è sicuramente delusione, perché abbiamo disputato una buona gara. Siamo riusciti a fare la cosa più difficile, cioè ribaltare il risultato, ma poi, a causa di due errori nostri, abbiamo dovuto accontentarci del pareggio. Sappiamo che giocare a Genova non è mai facile per noi, ma ci restano ancora 37 partite di campionato".

È stato un caso subire così tanti gol o c’è dell’altro?

"Non c’è mai una fine a queste stagioni così ravvicinate; chi va in nazionale deve affrontare sforzi sia fisici che mentali. Nella prima partita può succedere di perdere un po’ di lucidità, ma ciò che conta è rimanere uniti e compatti".

Cinque partite su cinque al Ferraris senza vittorie negli ultimi anni, cosa rende questo stadio così ostico?

"Sono gare difficili perché il pubblico qui gioca un ruolo importante, e il Genoa è una squadra tosta con giocatori di qualità. Anche l’anno scorso, nonostante un campionato straordinario, siamo venuti qui e abbiamo pareggiato. Non so se ci sia una spiegazione precisa per questo".

Bastoni, c’è stata una preparazione diversa rispetto allo scorso anno?

"Ovviamente dobbiamo adattarci a un calendario sempre più fitto, e venti giorni di pausa non si possono certo considerare una vera vacanza. Gestire mentalmente così tante partite è complicato, soprattutto con un calendario che sembra non finire mai. Ma siamo qui per giocare e faremo del nostro meglio in ogni partita".

Cosa avete detto a Bisseck?

"L’importante è che rimanga sereno, tutti possono commettere errori, quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. È curioso, perché l’Inter l’anno scorso ha subito pochissimi gol, e segnare contro di noi era un’impresa. Ma siamo solo alla prima di trentotto partite, quindi andiamo avanti senza drammi".

Quanta voglia c’è di riscattarsi sabato prossimo?

"Abbiamo una grande voglia di ritrovare i nostri tifosi e scendere in campo con determinazione dopo questo pareggio. Abbiamo concesso due gol per errori nostri, ma per il resto abbiamo gestito bene la partita sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo solo mantenere la lucidità per affrontare al meglio una stagione lunga".