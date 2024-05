Intervistato in esclusiva da Sky, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, in una delle pillole lanciate dall'emittente satellitare, ribadisce ancora una volta il suo legame con l’Inter, giurandole amore eterno.

Te la sentiresti di dire ‘io all’Inter potrei restarci per tutta la carriera’?

"Io personalmente me la sento, specialmente dopo quello che è stata la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti. Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile essere tutti felici, ma purtroppo sono passato anche da delusioni importanti come la sconfitta dello scudetto e in finale di Champions League. E anche lì abbiamo sentito il supporto dei nostri tifosi quindi posso dire che mi sento di ripagare questo affetto".

