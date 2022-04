Per due giocatori che tornano a disposizione, uno è ancora in forse e due sono sicuramente fuori dai giochi per la partita di domani contro l'Udinese. Questo è il bollettino dipinto da Simone Inzaghi alla vigilia del match della Dacia Arena, per il quale non è ancora certo di poter contare su Samir Handanovic, per il quale ogni discorso è rimandato all'appuntamento di domattina col risveglio muscolare. Ai rientri di Robin Gosens e Arturo Vidal, corrisponderanno però le defezioni di Hakan Calhanoglu per squalifica e di Alessandro Bastoni, per il quale il tecnico nerazzurro non dipinge un quadro rassicurante: "Speriamo di recuperarlo per la finale di Coppa Italia. Ha avuto un problemino nella rifinitura prima del match di Bologna, qualcosa in più di un affaticamento ma fisioterapisti e dottori sono a disposizione per rimetterlo in sesto", le parole del tecnico piacentino sul difensore.