Esperimento approvato da Demetrio Albertini quello di Luciano Spalletti con Nicolò Barella al suo rientro in Nazionale, usato da trequartista contro Belgio e Francia. Una trovata tattica che l'ex calciatore del Milan, intervistato da Sky Sport, avalla: "Oggi l'interpretazione dei centrocampisti è diversa rispetto a quando giocavo che eravamo un po' più statici. Sono più centrocampisti di movimento in questa generazione e per uno come Barella potersi inserire, fare certi movimenti... A me lui poi piace molto, mi piace come si inserisce, ha tutto per poterlo fare. Non è la mezza punta o quel giocatore da ultimo passaggio diciamo, ma è un giocatore da inserimento quindi direi possa farlo".

Serve anche per mettere dentro un giocatore come Frattesi?

"Assolutamente sì".

Su Milan-Juve:

"Mi auguro di vedere una bella partita come è stata Inter-Juventus. Spero sia una partita che darà spettacolo".

