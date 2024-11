Il Napoli rievoca dolci ricordi a Stefan de Vrij e Nicolò Barella. Il difensore olandese ha realizzato due gol in campionato contro i rivali di domenica sera e solo contro la Sampdoria ha segnato di più in Serie A, mentre il centrocampista ha siglato due reti e fornito un assist quando ha incrociato i partenopei. Più in generale, Bare ha partecipato attivamente a più reti solamente contro Cagliari e Salernitana: con il Napoli il conteggio è a quattro, un gol e tre passaggi vincenti.

