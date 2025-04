Nulla è perduto, la stagione dell'Inter non è finita con la sconfitta del Bologna. Anzi, semmai lo stop doloroso del Dall'Ara deve provocare una reazione d'orgoglio nel gruppo di Simone Inzaghi, come sottolineato da Nicolò Barella a Sportmediaset: "Il gol preso all'ultimo da Orsolini? Dispiace, dovevamo e potevamo fare meglio in quella situazione - le sue parole -. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo fatti il... (il centrocampista fa un gesto eloquente, ndr) per giocarci tutto questo, quindi dobbiamo dare il massimo, tutto quello che abbiamo, tirando fuori anche quello che non abbiamo".

