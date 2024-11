Tornato a Coverciano dopo i due forfait consecutivi nelle due precedenti soste per le Nazionali di settembre e ottobre, Nicolò Barella si è fermato a rispondere ai canali ufficiali della Federazione italiana, dove ha ammesso: "Essere qui con i miei compagni? Sicuramente mi è mancato. Ci sono dei compagni con cui lavoro e sto da tanti anni quindi diciamo che è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho anche sentito, con altri sono compagno di squadra. Sto benissimo, li ringrazio per le bellissime partite che hanno fatto mentre non c’ero perché la situazione in cui ci eravamo lasciati, la mia ultima volta in Nazionale, non è stata facile soprattutto mentalmente e loro hanno dimostrato di avere grande forza" ha detto il centrocampista dell'Inter lodando gli sforzi fatti dai compagni nei precedenti impegni di Nations League.

Il ct li ha definiti due giorni di lavoro in cui la palla viaggiava velocissima…

"È vero. Confermo. Ho avuto buone sensazioni in campo e grande fiducia. Ripeto: hanno dimostrato in campo che questa squadra è capace di fare molto bene. Io cercherò di reinserirmi e dare il mio contributo se il mister lo vorrà".

Al Belgio ti legano due tra i tuoi più bei gol in Nazionale:

"Sì, sicuramente. Oggi ne parlavo con i miei compagni diciamo che è stata una delle mie ‘vittime’ preferite. Ma ogni partita ha una storia a sé e logicamente se dovesse arrivare il gol o una buona prestazione sarei contento ma, ripeto, le scelte le fa il mister e io mi farò trovare pronto in qualsiasi momento. E se non dovessi essere io sarà un altro mio compagno".

Che partita ti aspetti domani?

"Sarà una partita difficile, non dobbiamo farci condizionare dall’andata. Prima dell’episodio è stata una partita dominata dall’Italia, però sono a casa loro e avranno voglia di dimostrare quanto sono forti. Spero che sarà una bella partita per i tifosi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!