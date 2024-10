"Sicuramente è stata una partita difficile, su un campo difficile e contro un avversario in salute. Potevamo fare meglio a livello tattico e tecnico, ma ci prendiamo l'atteggiamento di chi è entrato, il finale in cui abbiamo cercato di vincere pur lasciando qualche spazio a loro. E' un'iniezione di fiducia forte". Così Nicolò Barella commenta a RSI la vittoria dell'Inter in casa dello Young Boys.

"Gli ingressi di Lautaro, Dimarco e Thuram sono stati positivi - prosegue Barella - E' sempre bello quando dalla panchina entrano giocatori forti. Questa volta è toccato a loro, altre volte giochiamo noi ed entrano altri. E' una questione di squadra ed è giusto così. Il sintetico? Difficile e molto veloce, loro sono più abituati. Io playmaker? Mi sono trovato bene, era un po' obbligatorio mancando Calha e Asllani. Cerco di dare una mano come posso".