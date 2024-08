Nicolò Barella ha parlato al 90' ai microfoni di DAZN dopo la grande vittoria contro l'Atalanta: "Che devo rimproverargli (riferito a Thuram, ndr)? E' giusto anche scherzare dopo una partita che da fuori sembra facile, ma contro l'Atalanta è sempre tosta. Grazie a due zampate di Marcus, non sa nemmeno lui come ha fatto (ride, ndr). Il gol? Stando fuori sugli angoli, provo ad allenare quella tipologia, è difficile. Ho trovato la coordinazione giusta, è sempre difficile giocare contro l'Atalanta. La mia rete è servita per prendere un po' di distanza. Esultanza? Speriamo di avere altri momenti per farla", ha concluso.