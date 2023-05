Nel post-partita di DAZN ha parlato Nicolò Barella: "Sicuramente è stato un modo per mandare un segnale. Giocare dopo due giorni contro l'Atalanta non è facile, ci siamo riusciti. Stavamo pensando a trovare un posto in Champions, ora c'è il Torino e poi penseremo a Istanbul. Ho fatto una stagione di alti e bassi, come l'Inter in campionato. Potevo fare meglio alcune volte, fisicamente mi sento abbastanza bene e spero di aiutare i compagni in questa avventura che ci aspetta. San Siro è San Siro e i tifosi dell'Inter sono i tifosi dell'Inter, non devo aggiungere altro", ha concluso.