"Il nostro obiettivo è quello di giocare sempre così e vincere così, giocando molto meglio degli altri, ma non va sempre così - le sue parole -. Nel calcio è tutto molto simile, tutti lavorano nella tattica e le squadre finiscono per annullarsi. Ci sono squadre per cui le cose stanno andando molto male. Al Liverpool le cose vanno male, il Bayern fatica a vincere, la stessa Juventus vedete come sta. L'Inter che sembrava molto forte fa fatica. Non è facile vincere per tutti".