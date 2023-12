Nella ormai tradizione ospitata su TVPlay.it, Mario Balotelli ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Inter che hanno portato gli azzurri a recriminare anche pubblicamente per le decisioni di Davide Massa: "C'era fallo di Lautaro su Lobotka, lo abbraccia e lo tira giù - il punto di vista di SuperMario a proposito della situazione che ha dato il la all'1-0 nerazzurro -. Per me non ci sono dubbi: il gol andava annullato. Il problema è che l’arbitro non giudica falloso questo intervento ed è assurdo che il VAR non sia intervenuto”.

La squadra arbitrale, in seguito, ha penalizzato i partenopei anche nella situazione del contatto in area tra Acerbi e Osimhen, secondo Balo: "Se non mi danno un rigore così divento pazzo, vado fuori di testa. Il tocco è leggero, ma non è sulla palla. Come si fa a non dare un rigore così? Il piede di Acerbi va sulla caviglia di Osimhen, per me è rigore netto".

Infine, l'ex attaccante dell'Inter è passato a parlare del gesto tecnico di Hakan Calhanoglu, che col suo tiro chirurgico ha spezzato l'equilibrio: "Il gol di Calhanoglu è splendido, merita un bel nove. Io avrei tirato sull’altro palo, ha fatto una cosa difficilissima incrociandola e tenendo il pallone rasoterra. È uno dei gol più difficili realizzati in questo campionato, ha fatto qualcosa di eccezionale. Non pensavo all’inizio che l’ex Milan diventasse così importante e decisivo nell’Inter, sinceramente non me l’aspettavo. È uno dei top 5 che giocano in Europa in quel ruolo. Casemiro ad esempio non è più lui".

