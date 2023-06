Dopo aver spinto con un gol la Nazionale statunitense verso la vittoria nella finale della CONCACAF Nations League contro il Canada, Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Arsenal, in questa stagione in evidenza al Reims, ha spiegato che il prossimo passo della sua carriera lo farà per trasferirsi a titolo definitivo: "Quello che posso dire è che sicuramente non andrò più in prestito - le sue parole riportate da Goal.com -. Non sono sicuro rispetto alle discussioni che avranno luogo, nemmeno di cosa succederà. Oggi voglio solo godermi il momento con la mia squadra e la mia famiglia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!