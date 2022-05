Dario Baccin, vicedirettore sportivo nerazzurro, ha parlato al Mapei Stadium dopo il trionfo dell'Inter Primavera di Chivu nella finale Scudetto contro la Roma: "Scudetto della stella? È un obiettivo conquistato enorme e per questo facciamo un plauso a tutto il settore giovanile per come sta lavorando. Siamo molto felici perché questo è un gruppo che ha lavorato tantissimo che come dite partiva senza i favori del pronostico. Una squadra giovane, Abbiamo deciso di non tenere molti 2002, facendo sì che rimanessero con noi solo quelli infortunati o chi aveva necessità particolari, magari un po’ in ritardo con la crescita. Fare un percorso del genere e arrivare in finale contro la Roma, che sicuramente era più quotata e in campionato aveva fatto più punti, e vincerla lottando su ogni pallone con le unghia e con i denti è una bella soddisfazione”.

“2004 e 2005 in campo? Come sapete gli ultimi due anni sono stati difficili a livello finanziario per tutti, non ci sono stati investimenti e abbiamo accelerato la crescita portando in Primavera ragazzi sotto età, qualcuno dall’Under 17 e abbiamo gettato le basi per un futuro prossimo - aggiunge -. Per questo la soddisfazione è maggiore, anche perché i ragazzi sono stati guidati in maniera impeccabile dall’allenatore, Cristian Chivu, che era alla sua prima esperienza e ha fatto un capolavoro”.

Da Casadei a Carboni, i gioielli dell'Inter sul mercato. “In tanti ci chiedono questi ragazzi perché sono bravi, l’obiettivo sarebbe quello di farli crescere e maturare con un percorso in prestito, poi se ci saranno necessità particolari che al momento non possiamo prevedere, qualcuno potrebbe anche partire spiega -. Ma al momento prevediamo un percorso di crescita legato ancora all’Inter”.