Tra i giocatori che hanno esordito in Serie A TIM nelle ultime 20 stagioni, solo Diego Milito (6) e Daniel Osvaldo (5) hanno preso parte a più gol di Marcus Thuram (4, 2 reti e 2 assist) nelle loro prime 4 presenze con la maglia dell’Inter in Serie A. Il francese ha segnato in entrambe le ultime due partite di Serie A e solo una volta ha trovato il gol in almeno tre gare di fila nei maggiori cinque campionati europei: 4 nell’ottobre 2022, con il Borussia Mönchengladbach.