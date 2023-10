Sale in cattedra Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter veste i panni del docente nella prima lezione della quarta settimana del corso FIGC per l'abilitazione al ruolo a Coverciano. Ausilio per due ore si è confrontato con gli allievi tratteggiando il suo lavoro e raccontando le proprie esperienze professionali: "Alla base del nostro lavoro ci devono essere tre elementi: una grande passione, la voglia di fare dei sacrifici e ovviamente devono esserci le giuste competenze”.

