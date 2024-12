Gian Piero Gasperini si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare a caldo la vittoria dell'Atalanta contro l'Empoli, l'undicesima di fila ottenuta in questo campionato che la ricolloca in cima alla classifica: "Una striscia di risultati come l'Inter di Conte e il Napoli di Spalletti che poi vinsero lo scudetto? Questa è ua statistica, ma è anche vero che quelle squadre hanno preso minimo dieci punti di vantaggio su tutti. Invece, quest'anno ci sono 5-6 squadre nel giro di due partite", il commento del tecnico dei bergamaschi.

