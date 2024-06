L'Aston Villa si fa avanti per due giocatori della Serie A. Come segnalato da Nicolò Schira su Twitter, il ds Monchi ha parlato con l'agenzia Wasserman di due calciatori in particolare. Uno è Weston McKennie per la Juventus e l'altro è Denzel Dumfries, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza al 2025 con l'Inter.