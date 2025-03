Nella chiacchierata con Sportmediaset durante la quale risponde su presente e futuro personale (LEGGI QUI), Kristjan Asllani si è concesso anche una brevissima battuta per parlare anche degli obiettivi della sua Inter, mandando un messaggio ai compagni ma anche alle avversarie: "L'Inter è una squadra forte, ha una storia, un grandissimo passato e un grandissimo presente. Quindi è giusto che, essendo in corsa in tutte le competizioni, deve provare a vincerle tutte".

Parole non banali per l'interista che ha dichiarato di voler restare ancora tanti anni in nerazzurro e che, una volta conclusa la parentesi Nazionali, dovrà tornare a focalizzarsi sulla lunghissima corsa che attende la squadra di Inzaghi.

