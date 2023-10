"Ringrazio il mister per i minuti che mi sta dando. Voglio continuare a lavorare duro e poi vediamo cosa succede". Comincia così l'intervento a DAZN di Kristjan Asllani dopo Inter-Roma.

Cosa ti ha chiesto Inzaghi? Giochi in una squadra dove hai tanta concorrenza.

"Di far girare la squadra. Comunque questa è anche una fortuna, davanti ho Calhanoglu che è uno dei play più importanti al mondo e lo ammiro. Sto migliorando tanto con lui e lo vedo".

Che conisigli ti dà?

"Tanti, soprattutto di migliorare in fase difensiva perché è vero".

Come commenti il lancio nell'azione del gol?

"Cambiare il gioco mi piace, ho visto Dimash che era libero e poi lui fa un gran controllo. Sono stati bravi i ragazzi".

Nell'ultimo tiro di Cristante, Acerbi e Bastoni hanno ringhiato su di te. Quanto ti senti cresciuto dal punto di vista difensivo?

"In questo anno e mezzo ci ho lavorato tanto, mi sento migliorato ma c'è da migliroare come in quella occasione: credevo ci fosse Frattesi, invece forse dovevo uscire io perché ero più vicino".

Ti è venuto il pensiero di andare a giocare da qualche altra parte?

"È normale che tutti vogliono giocare, ma qui il centrocampo è forte. C'è stata una mezza voce, ma ho parlato con la società che mi voleva tenere e mi ha fatto sentire la sua fiducia, quindi ho deciso di rimanere. Sono contento di essere qui con questi ragazzi".

Quanto è utile l'esperienza che stai facendo con la tua Nazionale?

"Ora il ct nuovo mi sta aiutando e mi sta dando minuti. Sono tornato con due partite da 90' e questo mi aiuta, speriamo di riuscire anche lì a raggiungere il nostro sogno".

È stata una settimana diversa dalle altre per la questione Lukaku?

"Non ne abbiamo parlato, ognuno fa le sue scelte: lui ha fatto la sua e noi siamo contenti. Mi fermo qui, non voglio andare avanti nell'argomento perché non sono io a dover dire certe cose".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!