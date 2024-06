Gol dal significato speciale, quello di Marko Arnautovic che ha chiuso i conti del match tra Polonia e Austria. Una rete che l'attaccante dell'Inter, intervistato da Servus TV dopo la gara, ha dedicato in particolare alla sua famiglia e a suo padre: "È stato emozionante per me a causa della mia famiglia. C'è stato un problema con mio padre, ma era allo stadio, è di nuovo tutto a posto. I miei figli, mia moglie, mio ​​fratello, mio ​​padre erano lì, purtroppo mia madre no; lei stava guardando la partita in televisione".

Arnautovic ha poi commentato quanto avvenuto in partita: "Dentro lo spogliatoio c'è grande sollievo. C'era molta tensione, sapevamo che contro la Polonia sarebbe stato molto difficile. Penso che abbiamo dimostrato fin dal primo minuto che volevamo vincere. Il discorso dell'allenatore è stato così chiaro che nel secondo tempo abbiamo dimostrato chi siamo". Infine, Arna fa un appunto: "Sento spesso dire dall'ambiente esterno che sono troppo vecchio, che non posso giocare nel sistema di Rangnick. Penso che non sia così. Posso ancora dire la mia. Mi sto divertendo a far parte di questa Nazionale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!