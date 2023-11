"Quanto voglia campo ho? Tanta, tanta. Non posso più aspettare. È stato un omento difficilissimo per me, stare 6 settimane fuori non è facile per un giocatore. Ora non penso al passato ma al futuro, sono contentissimo di essere con la squadra". Parola di Marko Arnautovic, intercettato da Sportmediaset alla vigilia della sfida di Champions League tra Salisburgo e Inter.

La concorrenza può essere uno stimolo in più?

"Noi siamo qua per aiutare i compagni, siamo una squadra e vogliamo giocare tutti bene per vincere".

Cosa bisogna temere del Salisburgo? Ci sarà una grande atmosfera.

"L'atmosfera c'è perché è una gara di Champions, ma a noi fa solo bene perché è bello per un giocatore. Siamo venuti qui per vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!