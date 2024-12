Marko Arnautovic è uno dei primi protagonisti di Inter-Udinese chiamato a commentare ai microfoni di SportMediaset l'ottavo di finale di Coppa Italia appena giocato a San Siro: "Primo sono contento per la vittoria, poi io e Asllani siamo spesso in panchina e oggi avevamo la possibilità di giocare. Il gol è una gioia, ma non è importante chi segna: serviva passare ai quarti", dice l'austriaco.

Hai attraversato un periodo non facile, ma i compagni ti hanno dato carica.

"Tutta la squada mi ha dato la spinta per dare tutto per l'Inter. Certo che quel periodo non è stato facile, c'erano anche un paio di situazioni nella vita privata che non erano semplici. Io ho un contratto con l'Inter e voglio dare tutto per questa squadra perché tutti sanno che la amo".

