MVP di Inter-Cagliari, partita nella quale ha lasciato il segno con un gol, un assist e tante giocate preziose, Marko Arnautovic parla così a caldo dopo il 3-1 di San Siro per DAZN: "Gol quando sono titolare? Ogni tanto segno (sorride ndr). Noi siamo l'Inter, è normale credere al Triplete, ma è ancora lunga. Nel 2010 ero un tifoso, ora sono qua e sono contento della vittoria. Andiamo avanti così".

E' vero che hai detto di essere migliore di Ibrahimovic?

"No, no, è un bugia. Ho tanto rispetto per lui. Non esiste questa frase, nel 2010 sono stato contento di aver giocato con tanti campioni. Ora guardiamo avanti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!