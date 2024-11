Ritrovato il gol anche con la sua Inter, Lautaro Martinez resta pedina fondamentale dell'Argentina di Lionel Scaloni. Anche per le prossime sfide contro Paraguay e Perù valide per le Qualificazioni al Mondiale, il ct della Seleccion ha chiamato a rassegna il capitano dell'Inter. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati per il doppio impegno di metà novembre.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/qWxU4ryLer — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 5, 2024

