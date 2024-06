Messa in tasca la qualificazione ai quarti di finale di Copa America grazie alla zampata di Lautaro Martinez che ha mandato ko il Cile all'88esimo, l'Argentina può permettersi il lusso nell'ultima gara del girone di fare turnover. Magari dando spazio ai gioellini Alejandro Garnacho e Valentin Carboni: "È possibile che li vedremo contro il Perù - ha spiegato il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni in conferenza stampa -. Non ho ancora pensato alla squadra che schiererò, ma la logica suggerisce che facciano dei minuti perché sono ragazzi che ci stanno dando molto".

