Prestazione decisamente sottotono per Lautaro Martinez, sostituito al 63’ del match contro il Messico. Intervenuto in conferenza stampa, il ct argentino Lionel Scaloni ha commentato così la decisione di inserire Julian Alvarez al posto del Toro nerazzurro: “L’allenatore è qui per prendere decisioni. Con Julian sapevamo di poter avere più movimento, diagonali, più freschezza. A volte va male, però oggi è andata bene.