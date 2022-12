Il gol al Mondiale non è ancora arrivato, ma Lautaro Martinez pensa solo agli obiettivi di squadra. La testimonianza arriva dal post pubblicato dal Toro su Instagram dopo il successo sull'Australia che ha permesso all'Argentina di volare ai quarti di finale del Mondiale, dove è in programma la sfida con l'Olanda: "Per la mia famiglia, per i miei amici, per Bahia Blanca, per tutto il popolo argentino - il messaggio dell'interista -. Grazie per il sostegno. Continuiamo a non accontentarci, vogliamo di più. Felice per questo gruppo. Per questo paese. Testa, lavoro, lavoro come sempre".