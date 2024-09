Dopo tempo immemore, l'Argentina ha sperimentato il significato di una sconfitta. E' successo nella notte italiana, a Barranquilla, dove i campioni del Sudamerica e del mondo si sono arresi ai padroni di casa della Colombia, Due a uno il risultato finale, che Lautaro Martínez ha commentato così ai microfoni dei cronisti argentini: "È stata una partita difficile, il caldo e il campo asciutto non ci hanno permesso di fare la nostra partita - le parole dell'attaccante dell'Inter -. Restano le cose positive, dobbiamo superare la sconfitta e andare avanti perché le qualificazioni sono difficili".

In seguito, il Toro ha parlato così della sua intesa con Julian Alvarez, col quale ha condiviso l'attacco per due partite di fila in pochi giorni: "È bello giocare con un attaccante che ha le caratteristiche di Julián. Valuto positivamente la cosa, ma possiamo migliorare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!