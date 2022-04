Piccolo aggiornamento da Appiano Gentile. Quest’oggi tutto il gruppo squadra, a eccezione di Stefan de Vrij, ha lavorato insieme in vista della gara di venerdì contro lo Spezia. Il difensore olandese, dopo il personalizzato di ieri, anche oggi ha svolto lo stesso tipo di seduta, aumentando però i carichi di lavoro. Motivo per cui da domani dovrebbe nuovamente allenarsi insieme ai compagni di squadra. Simone Inzaghi valuterà quindi nei prossimi giorni se convocare o meno il difensore per la trasferta in Liguria. Ad oggi le sensazioni sono buone, anche se, visto il trittico di impegni da affrontare, esiste la possibilità che venga tenuto precauzionalmente in panchina contro la squadra dell’ex Thiago Motta e riproposto poi tra i titolari nel derby di Coppa Italia e contro la Roma.