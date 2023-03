Champions League obiettivo vitale, ma l'Inter, nonostante il gap dal Napoli appaia abissale, non molla ancora la presa per l'utopia Scudetto. Lo afferma Alessandro Antonello, CEO del club nerazzurro, a margine dell'incontro dell'ECA di oggi a Milano: "Siamo secondi in classifica e abbiamo una rosa competitiva. Questo dunque è l'obiettivo minimo per la stagione. Finché la matematica non ci condanna possiamo sempre sperare anche a qualcosa di più importante. Detto questo abbiamo una partita fondamentale come quella contro il Porto in Champions League, ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione e focus sul campionato. Ci sono tante partite da giocare".

C'è la sensazione che si possa far bene anche in campo internazionale quest'anno?

"Perché no, pensiamo sempre al massimo".