Nuova 'experience' nerazzurra targata Betsson.Sport, come i tifosi nerazzurri hanno scoperto, non sul campo ma, questa volta, per strada. Il suddetto sponsor del club campione d’Italia "ha dato l’opportunità a molti di provare a vincere una maglietta dell'Inter nella fermata del tram in Via largo la Foppa (M2 Moscova). Una maglietta nerazzurra su 150, le altre 149 sono magliette di colore arancione sponsorizzate dallo stesso organizzatore". Un'iniziativa che scalda il piovoso giorno di vigilia del derby d'Italia, in programma per domani pomeriggio alle 18.00 a San Siro.

"Chi sarà il fortunato? Il primo slot con la possibilità di vincere una maglietta era prevista per le 11 e oggi, sabato 26 ottobre, i veri tifosi erano in coda già dalle 8.45 della mattina per assicurarsi almeno una maglietta firmata Betsson.Sport.

Questo evento durerà fino al 28 ottobre e i tifosi dell'Inter si sono fatti ancora vedere per il loro calore, affetto e attaccamento alla maglia e che nonostante l’intensa pioggia sono rimasti ad aspettare e provare a giocarsela fino alla fine, proprio come fanno i nostri ragazzi sul campo. Alle 17 ci sarà il secondo slot e nell’attesa del derby d'Italia molti tifosi tenteranno ancora la sorte" si legge nel comunicato della società di gioco d'azzardo e scommesse sportive online.

