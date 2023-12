Dopo il primo gol in Serie A, arrivato alla scorsa giornata contro la Juventus, arriva un'altra gioia per Valentin Carboni. Il gioiello dell'Inter è pronto all'esordio dal 1' nella massima serie: Palladino ha deciso di lanciare il giovane argentino dall'inizio in Monza-Genoa, match in programma alle 15 in questa domenica di Serie A.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!