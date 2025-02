Intervista della Gazzetta dello Sport ad Alessandro Altobelli per parlare del momento dell'Inter, reduce da un ko sorprendente a Firenze. "È stata l’Inter peggiore", dice il bomber dello scudetto dell'80.

Altobelli, andiamo più a fondo: quando parla di “Inter peggiore” si riferisce a questa stagione?

"Sì, ma non si sbaglia se si allarga il discorso a tutta la gestione Inzaghi. Da quando c’è Simone in panchina, non ho mai visto i nerazzurri così brutti, così indietro".

Il problema è mentale o c’è dell’altro?

"È mancato tutto. Mentalmente, tatticamente, fisicamente".

Qual è l’aspetto che la preoccupa di più?

"La condizione fisica. E occhio, perché il calo di cui parlo non si è materializzato dal nulla a Firenze. Già nel derby avevo notato che i giocatori di Inzaghi arrivavano sempre in ritardo sulla palla rispetto a quelli del Milan. Ci può stare, l’Inter ha giocato tanto e arrivava da un mese fitto di impegni, ma siamo in un passaggio chiave della stagione: bisogna stringere i denti e ritrovare le energie per non rischiare di perdere terreno".

A Firenze Inzaghi ha detto: «Il responsabile sono solo io». Le cause di un blackout come quello di giovedì sono in panchina?

"Inzaghi ha protetto la squadra, spostando i riflettori su sé stesso, ma io penso che le colpe vadano condivise. L’allenatore ha senz’altro le sue responsabilità, però i suoi campioni erano irriconoscibili, da Calhanoglu a Barella, da Thuram a Mkhitaryan. Sa qual è il vero nodo di questa Inter?".

Dica pure.

"In certe partite devono giocare i migliori, c’è poco da discutere, ma i migliori in questo momento della stagione non stanno granché. Ecco, questo è un problema che Inzaghi dovrà risolvere in fretta, perché il Napoli corre".