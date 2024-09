Inter favorita per il derby? Secondo Alessandro Altobelli è difficile sfuggire a questo teorema: "Se vediamo le gare recenti e i derby più vicini a noi devo immaginare che lo sia: ha vinto gli ultimi sei. Però il derby è particolare. Non c’è favorito, in realtà. È tutto da giocare, anche se il Milan sembra ancora alla ricerca della formula giusta. Il passato serve per ricordare che li hai vinti, ma questa è una diversa. E poi il Milan non può permettersi di perdere perché è in un momento particolare, per allenatore e dirigenti. Io creo che sarà un bel derby", afferma Spillo ai microfoni de Il Giorno.

Altobelli si aspetta il ritorno in campo dal primo minuto di Lautaro Martinez, dopo la panchina di Manchester: "Assolutamente. La Coppa è particolare, bella, ma il derby è la partita dell’anno. I tifosi vogliono vincere. E poi per me Lautaro gioca pure con 40 di febbre. Se non segna è comunque un volenteroso, che trasmette positività alla squadra. Solo giocando può ritrovare il gol. Ultimamente lo vedo solo poco tranquillo sotto porta, ma deve stare calmo. In area, piuttosto perdi un secondo in più, ma devi ragionare". Sulle possibilità dei nerazzurri in Champions conclude: "È un torneo particolare, due anni fa l’Inter ha perso una finale perché Romelu Lukaku, più che l’attaccante, ha fatto il portiere per gli altri. Sarebbe il momento di vincerla per dare una svolta, dopo tanti anni che stai facendo bene. Però è più difficile che in campionato, in A sei più competitivo. In Europa trovi squadre che sono oggettivamente molto forti".