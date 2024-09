Finisce in parità il terzo big match di giornata tra Juventus e Roma. Partita noiosa allo Stadium e poche occasioni da gol durante i 90 minuti. La Juve sale così a quota 7 punti, nessuna squadra è a punteggio pieno e così l'Inter ora è tornata a guardare tutte le altre dall'alto.

Stessi punti di Inter e Juve anche per l'Udinese, vittoriosa per 1-0 in casa contro il Como che resta ultimo in classifica ad un punto con il Venezia. Cutrone ha fallito un rigore al 95esimo minuto. Solo un punto in più per la Roma, a quota 2 con il Milan.