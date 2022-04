Chi si può 'bruciare' di più tra Inter e Juve in caso di ko? "Io parlo per noi: la Juve deve pensare al quarto posto. Potenzialmente siamo a +5 sull'Atalanta ma ci sono in palio ancora tanti punti, domani vedremo dove saremo".

Ha sempre detto che l'Inter è la favorita ma ora è in un momento delicato: quanto peso ha questa finale scudetto? "E' difficile dire la favorita, io penso che l'Inter - insieme a Napoli e Milan - è tra le candidate a vincere lo scudetto. Domani dovremo fare una grande prestazione di fronte ai campioni d'Italia, per batterli e consolidare il quarto posto. Abbiamo pareggiato a Milano, perso in Supercoppa, magari domani tocca a noi".

Il mancato di rinnovo di Dybala è anche una sua scelta tecnica? "Con la società siamo in linea con tutto, quando parliamo io espongo le mie idee poi alla fine troviamo sempre un'unità di intenti per programmare. Le scelte le facciamo tutti insieme".

Come ha visto Dybala? "Domani Dybala gioca, così siete tutti contenti e ci scrivete i titoli. Non mi siete mancati in questa sosta, è da 20 giorni che non vi vedevo... (dice ridendo ndr)".

Come sta la squadra e coma arriva alla gara con l'Inter? "Come arriva lo vedremo domani, oggi posso dire che stiamo bene. Abbiamo recuperato Chiellini, Bonucci verrà in panchina ma è ancora indietro (di condizione ndr); Zakaria e Alex Sandro recuperati. Quindi siamo quasi tutti abili e arruolati".

Un'ora e mezza dopo il collega Simone Inzaghi, anche Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa per anticipare i temi di Juve-Inter, match clou della 31esima giornata di Serie A, in programma domani sera. Ecco le sue parole:

E' un caso che Inzaghi ti abbia battuto solo in gare secche?

"Sì, è casualità. Lui è più fortunato nelle partite secche, spero che saremo fortunati noi domani".

Danilo può tornare utile a centrocampo?

"Domani non so ancora che formazione giocherà, ma difficilmente lo schiererò a centrocampo. Sarà un dispiacere lasciar fuori qualche giocatore, ma poi ci sono i cambi".

E' uno stimolo in più battere l'Inter per tagliarla fuori dalla lotta scudetto?

"Noi non giochiamo per far perdere lo scudetto all'Inter, ma per fare punti per arrivare nelle prime 4: l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo".

Perché Dybala non può più essere centrale nel progetto?

"Arrivabene ha parlato chiaramente, io ho parlato oggi. Una volta fatte delle scelte, restano quelle. Non credo sia il primo caso di calciatore che cambia società, ce ne sono altri a scadenza. Dobbiamo stare concentrati sul finale di stagione, abbiamo otto partite di campionato e una finale di Coppa Italia da raggiungere".

Lei conosce Marotta, sarebbe stupito di vedere Dybala all'Inter l'anno prossimo?

"Già non faccio il mercato della Juve, ma do solo indicazioni. Non fatemi fare il mercato dell'Inter... Quello che conta è il campo".

Morata e Cuadrado titolati?

"Se domani qualcuno indovina la formazione, vuol dire che gliel'hanno detta. E' impossibile indovinarla".

Bernardeschi può giocare dal 1'?

"Bernardeschi potrebbe essere titolare, è recuperato e sta meglio".