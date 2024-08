Alex Perez, Luka Topalovic e Thiago Romano: tre giocatori, tre ruoli diversi, ma accomunati dal fatto di essere tutti classe 2006 e di essere approdati quest'estate all'Inter. Per questi ragazzi molto promettenti il club nerazzurro ha le idee ben chiare: la Gazzetta dello Sport spiega come i tre faranno i pendolari tra l'Under 20 di Andrea Zanchetta e la prima squadra, senza ponderare l'idea di un prestito perché la volontà è quella di vedere da vicino il loro processo di crescita.

Nel dettaglio, Alex Perez è stato acquistato dal Real Betis con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Niente acquisto titolo definitivo perché c'è qualche incognita sulla tenuta del difensore, che in un recente passato ha sofferto diversi infortuni, ma lo spagnolo promette bene: per lui è stato speso anche il paragone con Gerard Piqué in quanto frutto della moderna scuola difensiva iberica. Ed è anche particolarmente abile nel gioco aereo. In quanto a Topalovic, paragonato dai dirigenti del Domzale, club di provenienza, a Kevin de Bruyne, ha piacevolmente impressionato Simone Inzaghi durante la preparazione estiva. Topalovic può essere schierato un po' ovunque sul fronte d'attacco, nelle idee dell'allenatore sarebbe una mezzala con facoltà di offendere, viste le doti da incursore e le qualità balistiche. Tutto da scoprire invece Thiago Romano, un esterno sinistro adattabile come mezzala, nel giro delle selezioni giovanili dell'Argentina. Le credenziali però sono interessanti: nell'ultima stagione, trascorsa nell'Under 19 del Panathinaikos, ha totalizzato 9 gol e 5 assist.

