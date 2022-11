Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka, in un'intervista concessa ai microfoni di TMW in vista dell'amichevole contro l'Italia, ha parlato di Kristjan Asllani e della sua avventura in nerazzurro. "Asllani gioca in un club più importante, conosciuto, come l'Inter. Gioca poco? Non so se per loro sia la strada giusta quella di accettare la panchina - le sue parole -. Secondo me è meglio che vadano in club capaci di farli giocare 90 minuti. Hanno bisogno di giocare, tutti ne hanno bisogno ma soprattutto questi ragazzi che sono giovani".