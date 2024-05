Tra i protagonisti dell'Europeo ormai alle porte ci sarà anche Kristjan Asllani, convocato dall'Albania. Intervistato dai canali ufficiali della Federcalcio albanese, il centrocampista dell'Inter esprime le sue sensazioni in vista del prossimo importante appuntamento in carriera che lo porterà anche a sfidare l'Italia nella fase a gironi: "È una grande emozione ogni volta che ti chiama la Nazionale albanese. Andremo con tanta voglia di giocare le partite, sono molto belle. Non vedo l'ora, soprattutto la prima partita contro l'Italia. Mi sento molto bene. È stata una stagione molto buona per la squadra e per me, dato che quest'anno ho guadagnato molti minuti. Ora abbiamo le partite e spero che faremo il meglio possibile".

Asllani manda poi un messaggio ai tifosi: "Aspettiamo i tanti tifosi, ci hanno aiutato anche nelle qualificazioni. Loro sono come un giocatore in più in campo e questa è la cosa principale. Li aspettiamo e spero che ci supporteranno come sempre. Voglio giocare la partita con l'Italia, ho tanti amici e poi ho vissuto in Italia. Questa è una partita speciale per me. Come ho detto, non vedo l'ora di scendere in campo. I tifosi albanesi sono un fuoco e non vedo l'ora di rivederli ed essere uniti".

